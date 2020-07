Giochi PS4 Hits in sconto a partire da 5.99 euro, le nuove offerte

Gli sconti di luglio del PlayStation Store coinvolgono anche i giochi della collana economica PlayStation Hits, con alcuni titoli in vendita a partire da 5,99 euro.

Assassin's Creed IV Black Flag costa 5.99 euro ed è il meno caro della nuova ondata di sconti, da segnalare poi una selezione di giochi proposti a 9.99 euro tra cui Tales of Berseria, LittleBigPlanet 3, Until Dawn, Uncharted The Nathan Drake Collection (include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake), Killzone Shadow Fall, Ratchet & Clank e Need for Speed.

Salendo leggermente di prezzo (12.99 euro) troviamo Batman Arkham Knight, Bloodborne e Fist of the North Star Lost Paradise mentre a 14.99 euro viene proposto God of War in versione standard. Tutte le offerte sono valide unicamente per le versioni digitali in vendita sul PlayStation Store (trovate il link qui sotto in calce alla notizia) e non riguardano le edizioni fisiche disponibili nei negozi.

Avete tempo fino al 23 luglio per fare incetta di giochi PlayStation 4 a prezzi stracciati, la promozione andrà avanti per le prossime due settimane.