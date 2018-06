Giochi PS4: New Gundam Breaker e BlazBlue Cross Tag Battle tra le novità della settimana

Inizia una nuova settimana e come di consueto vediamo le principali uscite dei prossimi sette giorni per PlayStation 4. L'elenco delle nuove uscite non è particolarmente ricco e include solamente pochi giochi, ci avviciniamo lentamente alla stagione estiva e i grandi lanci si diradano, in attesa dell'autunno, che si prospetta davvero caldissimo...

Sono tre le principali uscite della settimana, in arrivo venerdì 22 giugno:

BlazBlue Cross Tag Battle

Nuovo episodio della serie di picchiaduro targata Arc System Works (Dragon Ball FighterZ), questa volta incentrata sulle battaglie di coppia. Un picchiaduro 2D che tiene fede alla tradizione del gioco, un titolo che non propone particolari innovazioni ma sicuramente capace di conquistare i fan del genere.

New Gundam Breaker

Nuovo gioco di Gundam sviluppato da Bandai Namco, che offre la possibilità di assemblare i propri robottoni e lanciarli in battaglia contro altri Gunpla.

The Lost Child

Gioco di ruolo sviluppato dall'autore di El Shaddai Ascension of the Metatron, The Lost Child arriverà su PlayStation 4 a giugno, dopo aver riscosso un buon successo in Giappone. Vedremo come verrà accolto in Occidente...