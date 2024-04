Questi giochi PS4 non funzionano e non funzioneranno mai su PS5: cosa ci stiamo perdendo?

Come sappiamo esiste una lista ristretta di giochi PS4 che non funzionano su PS5, sei giochi per la vecchia console Sony non compatibili con la console di attuale generazione, mai aggiornati fino ad oggi e probabilmente nemmeno in futuro. Ma è una perdita così grave?

Just Deal With It!

Gioco della collana PlayLink, Just Deal With It! è una raccolta di giochi di carte come Poker, Blackjack, Crazy Eights, Rummy e Hearts. Niente di più, niente di meno...

Robinson The Journey

Prodotto da Crytek, Robinson The Journey è uno dei giochi sulla carta più interessanti per PlayStation VR. Uscito nel 2016, gli ultimi aggiornamenti risalgono al 2017 e dubitiamo che Crytek voglia spendere risorse, tempo e denaro per aggiornare il gioco a PlayStation 5 e PS VR2, considerando lo scarso successo riscosso da questo titolo.

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

Non proprio un capolavoro, anzi: la recensione di Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One di Giuseppe Arace parla di un gioco agghiacciante: "Afro Samurai 2 è un tie-in a tratti agghiacciante per la sua bruttezza. È un titolo che trasuda spicciola amatorialità, senza passione né talento, e che prova a lucrare miseramente sulle aspettative dei fan di un anime di culto, il quale ha saputo ritagliarsi una notevole nicchia di appassionati anche qui in Italia." Ovviamente non è mai uscito nessun Volume 2...

We Sing

We Sing è un gioco musicale stile karaoke, un party game con una selezione di canzoni famose. Il gioco è stato rimosso da PlayStation Store a causa della scadenza delle licenze della maggior parte delle canzoni. Inutile dire che un aggiornamento per PS5 non avrebbe nessun senso.

Hitman Go Definitive Edition

Sempre dal 2016 arriva Hitman Go Definitive Edition, un gioco di strategia con protagonista l'Agente 47, impegnato a farsi strada lungo 91 livelli belli tosti. I tanti passaggi di proprietà del franchise Hitman non hanno probabilmente aiutato a mantenerlo in vita sulle piattaforme di attuale generazione.

Shadwen

Dagli autori di Trine, Shadwen era un progetto estremamente ambizioso ma che non ha riscosso il successo sperato e oggi ha un Metascore di 51/100. Tanto basta per non sprecare soldi e tempo per un aggiornamento next-gen.

