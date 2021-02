Quali e quanti sono i giochi PS4 che non funzionano su PlayStation 5?

La questione della retrocompatibilità dei giochi PS4 su Playstation 5 è stata oggetto di discussioni per mesi prima dell’uscita sul mercato della console Sony, a causa di una comunicazione non sempre precisa da parte della casa giapponese.

Giochi PS4 non funzionanti su PS5

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man Ride on the Edge 2

Just Deal With It

Robinson The Journey

We Sing

Hitman GO Definitive Edition

Shadwen

Dopo alcuni mesi dal lancio delle console di nuova generazione, risulta ormai chiaro e assodato chedisponibili all’interno del catalogo per PlayStation 4 possono essere utilizzati anche con PlayStation 5 grazie alle tecniche di retrocompatibilità sviluppate da Sony: stiamo dunque parlando di. Vi ricordiamo inoltre che anche i titoli per Playstation VR fanno parte di questa lista di prodotti retrocompatibili, poiché la piattaforma di realtà virtuale di Sony è a sua volta compatibile con PS5. Ci sono però anche giochi per PS4 che non funzionano su PS5 , ecco la lista aggiornata a febbraio 2021:

Attualmente sono quindi solamente sette i giochi appartenenti al catalogo PlayStation 4 che non sono riproducibili anche su PlayStation 5, almeno per il momento: vi ricordiamo infatti che questa lista potrebbe variare nel corso del tempo, e vi invitiamo a controllare il sito ufficiale di PlayStation per prendere visione di eventuali modifiche.