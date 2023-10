Giochi PS4 che non funzionano su PS5: l'elenco aggiornato è qui

PlayStation 5 è compatibile con la maggior parte dei giochi PS4, i giochi perfettamente funzionanti sono migliaia ma nel mucchio ci sono anche alcuni titoli di vecchia generazione che invece non girano in alcun modo sull'attuale console Sony, anche a tre anni di distanza dal lancio. L'elenco completo è qui, aggiornato a ottobre 2023.

Sony fa sapere che l'elenco riportato di seguito "è soggetto a modifiche" e non include applicazioni, contenuti multimediali e demo PS4, ma solamente giochi completi.

Giochi PS4 non funzionanti su PS5

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

Just Deal With It!

Robinson The Journey

We Sing

Hitman Go Definitive Edition

Shadwen

La lista include produzioni come Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, Robinson The Journey, We Sing e Hitman Go Definitive Edition, titoli non più supportati da tempo e in alcuni casi anche rimossi dagli store digitali. A tal proposito, vi ricordiamo che su PlayStation Store, i giochi PS4 non compatibili con PlayStation 5 sono evidenziati dalla dicitura "giocabile solo su PS4."

AL 2023 quindi sono sette i giochi per PlayStation 4 non funzionanti su PS5, difficilmente per questi titoli verrà pubblicata una patch o un upgrade e dunque al momento non esiste (e non sembra essere in programma) la possibilità di avviarli su PlayStation 5.