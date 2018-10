Giochi PS4 Novità: arrivano Starlink Battle for Atlas, Warriors Orochi 4 e SoulCalibur 6

Si apre una nuova settimana e come di consueto vi segnaliamo i prossimi giochi PlayStation 4 in arrivo nei prossimi sette giorni, tra cui SoulCalibur VI, Starlink Battle for Atlas e Warriors Orochi 4.

Novità PlayStation 4

Starlink Battle for Atlas - 16 ottobre

For Honor Marching Fire - 16 ottobre

Kingdom Come Deliverance The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon - 16 ottobre

Resonance of Fate HD/4K Edition - 18 ottobre

Sinner Sacrifice for Redemption - 18 ottobre

Warriors Orochi 4 - 18 Oottobre

LEGO DC Super Villains - 19 ottobre

SoulCalibur VI - 19 ottobre

Tra le nuove uscite della settimana appena iniziata citiamo in particolar modo Starlink Battle for Atlas di Ubisoft, la riedizione di Resonance of Fate, Warriors Orochi 4, il sesto episodio di SoulCalibur e LEGO DC Super Villains, oltre a Sinner Sacrifice for Redemption i nuovi DLC di For Honor (Marching Fire) e Kingdom Come Deliverance (The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon).

Avete già deciso cosa acquistare? Dopo le grandi uscite di inizio ottobre (Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4) questa settimana non si presenta particolarmente ricca a livello quantitativo, fortunatamente non mancano produzioni di alto spessore da tenere d'occhio...