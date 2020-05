Giochi PS4: al via la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Nelle scorse ore Sony ha lanciato i Doppi Sconti sul PlayStation Store, adesso è la volta della nuova Offerta della Settimana, questa volta dedicata ad uno dei giochi più acclamati e apprezzati degli ultimi mesi.

Parliamo di Dragon Ball Z Kakarot che viene proposto a prezzo scontato nelle versioni Standard, Deluxe e Ultimate. La versione base del gioco costa 39.99 euro, l'edizione Deluxe costa 49.99 euro e include oltre al gioco anche il Season Pass e un oggetto da cucina che dona bonus permanenti a PS e ATT aura, infine la versione Ultimate viene venduta a 54.99 euro e include tutti i contenuti della Deluxe Edition con l'aggiunta del Music Compilation Pack (con undici brani tratti dall'anime) e del pacchetto Colonna di Taobaibai.

L'Offerta della Settimana sul PlayStation Store è valida fino al 4 giugno, avete quindi tutto il tempo necessario per ricaricare il vostro portafoglio PSN e procedere con l'acquisto nel caso siate interessati. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che sono attualmente in corso i Days of Play di PlayStation con sconti sui migliori giochi PS4 tra cui Marvel's Spider-Man, Days Gone, Nioh 2, MediEvil, Dreams e Death Stranding, solamente per citarne alcuni.