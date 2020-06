Giochi PS4, le nuove offerte PlayStation Hits a partire da 4,99 euro

Ancora per pochi giorni sono attivi sul PlayStation Store gli sconti Days of Play sui giochi della collana PlayStation Hits, con i migliori videogiochi per PS4 in offerta a prezzo speciale, a partire da 4,99 euro l'uno.

Tra i giochi in offerta vi segnaliamo Terraria PlayStation Edition a 18.99 euro, Uncharted L'Eredità Perduta a 9.99 euro, Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, Horizon Zero Dawn Complete Edition a 12.99 euro, Nioh a 9.99 euro, Friday The 13th The Game a 18.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 9.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro, Metal Gear Solid V The Complete Experience a 4,99 euro.

E ancora, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last Of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro a 9.99 euro l'uno, Ratchet & Clank a 9.99 euro e Street Fighter V a 7.99 euro, stesso prezzo per La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, chiudiamo con Project CARS a 4,99 euro.

Le offerte indicate sono valide fino al 18 giugno, vi consigliamo dunque di approfittarne prima che sia troppo tardi, avete ancora qualche giorno per ricaricare il portafoglio PSN e procedere con gli acquisti. Avete già deciso cosa comprare?