Giochi PS4 nuovi: arrivano John Wick Hex, Supermash e Void Bastards

La settimana appena iniziata non è particolarmente ricca di novità sul fronte PlayStation 4, in mancanza di grandi produzioni AAA e AA arrivano comunque una serie di produzioni indipendenti di discreto spessore.

L'elenco non è particolarmente nutrito ma tra i giochi più interessanti in arrivo nei prossimi sette giorni citiamo Void Bastards (già disponibile su PC e altre piattaforme), John Wick Hex, Reed 2, Supermash, Fury Unleashed e Emma Lost in Memories.

Nuovi giochi PS4

Emma Lost In Memories - 8 maggio

Fury Unleashed - 8 maggio

Infinite Beyond The Mind - 8 maggio

John Wick Hex - 5 maggio

Ping Redux - 6 maggio

Reed 2 - 8 maggio

Supermash - 8 maggio

Taimumari Complete Edition - 7 maggio

Task Force Kampas - 7 maggio

Ubermosh Omega - 7 maggio

Void Bastards - 8 maggio

Mancano come detto veri e propri blockbuster AAA per una lineup settimanale composta solamente da produzioni indipendenti, in attesa che la situazione internazionale Coronavirus migliori e permetta di avviare nuovamente una distribuzione capillare su larga scala dei giochi in formato fisico. Cosa ne pensate delle uscite di questa settimana? Avete adocchiato qualcosa di vostro interesse o ne approfitterete per smaltire il backlog?