Giochi PS4 nuovi: da Let's Sing 2020 a Minecraft Dungeons, le uscite della settimana

La settimana appena iniziata non riserva troppe soprese per quanto riguarda le novità in arrivo su PlayStation 4, PS4 PRO e PlayStation VR, pochi i giochi di grande rilievo, tra questi citiamo Minecraft Dungeons, disponibile dal 26 maggio 2020.

Minecraft Dungeons esce domani su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, tra gli altri nuovi giochi presto disponibili segnaliamo Hotel R'N'R per PlayStation VR, Bug Fables e Pong Quest.

Giochi PS4 novità

Minecraft Dungeons - 26 maggio

Many Faces - 27 maggio

Atomicrops - 28 maggio

Shantae and the Seven Sirens - 28 maggio

Those Who Remain - 28 maggio

Bug Fables - 28 maggio

Hotel R'N'R per PlayStation VR - 28 maggio

Let's Sing 2020 - 28 maggio

Little Misfortune - 29 maggio

Pong Quest - 29 maggio

Genetic Disaster - 29 maggio

Da evidenziare anche i debutti di Shantae and the Seven Sirens, nuovo episodio della popolare serie platform e Those Who Remain, inizialmente atteso per inizio maggio e poi rimandato di qualche settimana. Sul PlayStation Store arriva anche Let's Sing 2020, edizione aggiornata del celebre gioco di karaoke che tanto successo ha riscosso in questi anni.