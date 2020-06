Giochi PS4, nuovi sconti per gli abbonati PlayStation Plus

Ancora per poche ore gli abbonati PlayStation Plus possono godere di una serie di sconti esclusivi sui migliori giochi per PS4, in offerta fino al 18 giugno come parte dei PlayStation Days of Play.

La selezione non è particolarmente ricca ma include titoli di discreto interesse come Jurassic World Evoluzione Edizione Jurassic Park a 35,09 euro, F1 2019 Legends Edition Senna & Prost a 17.59 euro, F1 2019 a 14.99 euro, The Surge 2 a 24.99 euro, Call of Cthulhu a 14.79 euro, DiRT Rally a 4.99 euro, DiRT Rally PlayStation VR Upgrade a 4.93 euro, GreedFall a 19.99 euro e GRID Ultimate Edition a 30,09 euro.

Se volete acquistare i migliori giochi PS4 in offerta vi consigliamo di dare uno sguardo alle nuove promozioni del mese di giugno, con tanti titoli scontati fino al 65% sul prezzo di listino fino al 25 del mese. Disponibili anche nuovi giochi PlayStation Hits a partire da 4,99 euro tra cui Metal Gear Solid V The Definitive Experience, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted L'Eredità Perduta, The Last Of Us Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection, Nioh, Horizon Zero Dawn Complete Edition e tanti altri ancora a prezzo scontato solo per un periodo di tempo limitato.