Giochi PS4: nuovi sconti e offerte del weekend sul PlayStation Store

Anche questo fine settimana il PlayStation Store europeo ospita i nuovi sconti del weekend con interessanti offerte su una selezione di giochi per PlayStation 4, di seguito l'elenco completo.

Dodici i giochi in offerta, tra cui Overcooked! 2 a 12.49 euro, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy a 17.99 euro, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution a 27.99 euro, My Hero One's Justice 2 a 44.99 euro, My Hero One's Justice 2 Deluxe Edition a 54.99 euro e il Season Pass a 14,99 euro.

Si continua poi con One Piece Pirate Warriors 4 proposto a 49.99 euro in versione standard e 74.99 in edizione Deluxe, il Pacchetto Fondatore Spellbreak a 83.99 euro, il Pacchetto Fondatore Stregone a 55,99 euro il Pacchetto Fondatore Mistico a 29,99 euro. Infine, Disaster Report 4 Summer Memories è ora in vendita a 41.99 euro anzichè 59,99 euro.

Le offerte sono valide da oggi e fino al 27 maggio compreso, ricordiamo che lunedì 25 maggio Sony darà il via ai PlayStation Days of Play 2020, iniziativa che proporrà sconti su giochi per PlayStation VR, sul visore PlayStation VR, accessori e abbonamenti PlayStation Plus e Now fino all'8 giugno. Ricordatevi che è attiva sul PlayStation Store anche la nuova offerta della settimana con Nioh 2 a prezzo scontato.