Giochi PS4 in offerta a meno di 10 euro, da The Last Of Us a Tekken 7

Sul PlayStation Store sono in corso i saldi estivi sui giochi PS4 con tante offerte che vi permetteranno di arricchire la vostra ludoteca spendendo poco. Ma quali sono i migliori giochi in vendita a meno di dieci euro?

Recentemente vi abbiamo proposto i migliori giochi PS4 a meno di 15 euro ma con questa nuova ondata di sconti è possibile risparmiare ulteriormente e non mancano tanti titoli proposti come detto a meno di dieci euro. Qualche esempio? Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro, Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 8.99 euro, eFootball PES 2020 a 7.49 euro, The Last Of Us Remastered a 9.99 euro, Tekken 7 a 9.99 euro, Pass Espansioni Hitman 2 a 7.99 euro, PlayerUnknown's Battlegrounds a 9.89 euro, The Witcher 3 Wild Hunt a 8.99 euro e ancora DOOM (2016) a 5.99 euro, ARK Extinction e ARK Aberration a 6.99 euro l'uno, For Honor a 5.99 euro e Battlefield 1 a 7,99 euro.

Questi sono in realtà solamente alcuni esempi, la lista dei giochi in offerta include centinaia di giochi per PlayStation 4, vi invitiamo quindi ad andare sul PlayStation Store e accedere alla sezione sconti per vedere tutte le offerte in corso, valide fino al 6 agosto. Avete già deciso cosa comprare?