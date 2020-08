Giochi PS4 in offerta a meno di 20 euro: da Ni no Kuni Remastered a DMC 5 e Nioh

Dopo aver presentato i nuovi sconti esclusivi PS Plus, Sony presenta una ulteriore tornata di promozioni, che mette a disposizione dell'utenza un'interessante selezione di giochi PS4 a meno di €20.- sconto del 35%, €12,99

Come di consueto, i titoli coinvolti nell'iniziativa sono piuttosto numerosi, oltre che variegati nel genere di appartenenza e nel periodo di pubblicazione. Di seguito, vi segnaliamo dunque alcuni degli sconti più interessanti, spaziando da produzioni indie come Arise: A Simple Story fino a giochi AAA come DEvil May Cry 5 o riedizioni come Ni No Kuni Remastered.

Arise: A Simple Story - sconto del 35%, €12,99

Trine 4: The Nightmare Prince - sconto del 70%, €8,99

Devil May Cry 5 - sconto del 50%, €19,99

Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea Remastered - sconto del 60%, €19,99

Darksiders III - sconto del 66%, €19,99

We Happy Few - sconto del 80%, €13,99

Dark Souls Remastered - sconto del 62%, €14,99

Nioh Complete Edition - sconto del 63%, €14,79

Life is Strange Before the Storm: Stagione Completa - sconto del 80%, €3,99

Little Nightmares: Complete Edition - sconto del 75%, €7,49

Tales of Berseria - sconto del 50%, €9,99

The Witcher 3 Wild Hunt: GOTY Edition - sconto del 70%, €14,99

Per non perdervi nessuno dei giochi in promozione, potete consultare la lista completa su PS Store dei giochi PS4 proposti a meno di €20. La promozione resterà attiva da mercoledìsino al, ore 12:59.