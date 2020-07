Giochi PS4 in offerta: i migliori a meno di 15 euro, consigli per gli acquisti

Sony Interactive Entertainment propone come parte dei saldi di luglio sul PSN una nuova selezione di offerte sui migliori giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 15 euro, fascia di prezzo che vi permetterà di recuperare titoli AAA e AA di buon livello a costo ridotto.

Tra i tanti giochi in offerta citiamo Assassin's Creed Unity a 9.89 euro, Batman Arkham Knight a 12.99 euro, Detroit Become Human Digital Deluxe Edition a 12.79 euro, Hello Neighbor a 7.49 euro, Until Dawn Rush of Blood per PlayStation VR a 6.99 euro, Until Dawn a 9.99 euro, The Order 1886 a 9.99 euro e ancora Undertale a 8.99 euro, Prototype a 7.49 euro, Gravel Special Edition a 9.99 euro, Gravity Rush 2 a 14.99 euro, Sword Art Online Fatal Bullet a 14.99 euro e Knack a 4,99 euro.

La selezione in realtà è molto più nutrita e include quasi 200 giochi, vi consigliamo quindi di andare sul PlayStation Store e navigare alla ricerca dell'offerta giusta per voi. Se volete risparmiare ancora di più vi consigliamo di dare una occhiata ai giochi PlayStation Hits in sconto con prezzi a partire da 5,99 euro per i grandi classici del catalogo PlayStation 4.