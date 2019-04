Giochi PS4 in offerta: da Red Dead Redemption 2 a Marvel's Spider-Man

Oltre ai Saldi di Primavera con sconti sui migliori PS4, Sony ha messo in evidenza sul PlayStation Store la sezione "Titoli a prezzo speciale" che presenta una selezione di giochi in vendita a prezzi ridotti, solamente per un periodo di tempo limitato.

Nell'iniziativa Titoli a prezzo speciale rientrano sia giochi inclusi negli Sconti di Primavera che offerte del tutto inedite: qualche esempio sulle promozioni attualmente attive? Far Cry New Dawn Deluxe Edition a 29.99 euro, GTA V Premium Online Edition a 14.99 euro, Fortnite Salva il Mondo a 19.99 euro (Deluxe Edition a 29.99 euro), Red Dead Redemption 2 Standard Edition a 44.79 euro (Special Edition a 50.14 euro), Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 11.99 euro, The Forest a 11.99 euro, Tetris Effect a 27.99 euro, ARK Survival Evolved a 21.99 euro, Diablo III Eternal Collection a 19.99 euro, Steep Road to the Olympics a 9.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes 2 a 24.99 euro, Fallout 4 a 11.99 euro e Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 12,99 euro.

Questi sono solamente una piccola parte dei prodotti in offerta, per l'elenco completo (con prezzi aggiornati ed eventuali sconti aggiuntivi per gli abbonati Plus) vi rimandiamo al PlayStation Store dove troverete non solo le promozioni sui giochi PS4 ma anche sulle migliori esperienze in Realtà Virtuale per PlayStation VR.