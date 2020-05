Giochi PS4 in offerta, sconti sulla collana PlayStation Hits

Continuano le offerte sul PlayStation Store che coinvolgono anche i giochi della collana PlayStation Hits per PS4, con una selezione dei migliori videogiochi per la console in vendita a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Tra questi troviamo Dragon Ball Xenoverse 2 a 9.99 euro, God of War a 14.99 euro, Fallout 4 a 9.99 euro, Dishonored 2 a 9.99 euro, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 4.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 7.99 euro, Tales of Berseria a 7.99 euro, Street Fighter V a 7.99 euro, Yakuza Zero a 9.99 euro, Dragon Ball Xenoverse a 8.99 euro, Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair a 5.99 euro e Project CARS a 4.99 euro.

Le offerte indicate sono valide esclusivamente per le versioni digitali dei giochi in vendita sul PlayStation Store e non coinvolgono dunque le edizioni fisiche disponibili nei negozi. La promozione terminerà il 14 maggio dunque avete ancora pochi giorni di tempo per approfittarne, si tratta sicuramente di una buona occasione per aggiungere nuovi titoli alla propria ludoteca con una spesa assolutamente minima.