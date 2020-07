Giochi PS4: offerte di luglio con sconti fino al 70% e nuova promo della settimana

Sono partiti oggi sul PlayStation Store i Saldi di Luglio con sconti fino al 70% sui migliori videogiochi del catalogo PlayStation 4. Avete tempo fino al 23 luglio per i vostri acquisti... ecco le offerte da tenere sotto stretta osservazione.

Sconti di Luglio

Nel momento in cui scriviamo sono oltre 200 i giochi PS4 in offerta, tra questi citiamo God of War a 14.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 19.99 euro, Assassin's Creed IV Black Flag a 5.99 euro, Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, No Man's Sky a 19.99 euro, Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds a 5.99 euro (solo espansione), Just Cause 4 Complete Edition a 19.59 euro, Assassin's Creed III Remastered a 15.99 euro, Devil May Cry V a 24.99 euro, Resident Evil 7 Biohazard a 9.99 euro. E ancora, sconti su Ghost Recon Breakpoint, MediEvil, Need for Speed, AO Tennis 2, Far Cry 3 Classic Edition, Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition, Dragon Ball Z Kakarot Deluxe Edition.

Offerta della Settimana

Protagonista della nuova Offerta della Settimana è Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition in vendita a 19.54 euro invece di 114.99 euro, un risparmio pari all'83% per questo ricco pacchetto che include il gioco, il primo FighterZ Pass con otto personaggi, il Pacchetto Musicale Anime e il Pacchetto Vocale Commentatore.