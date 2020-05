Giochi PS4 offerte: Spider-Man, Days Gone e tanti altri in sconto per i Days of Play

Partono oggi i PlayStation Days of Play, tra i tanti prodotti in promozione fino all'8 giugno troviamo anche tanti giochi Sony per PlayStation 4, di seguito tutte le offerte con i link diretti per l'acquisto su Amazon.

Da segnalare ad esempio il recentissimo Nioh 2 venduto al prezzo promozionale di 49.99 euro, Death Stranding a 29.99 euro (39.99 euro in versione Special, questa al momento non disponibile su Amazon), MediEvil a 19.99 euro e Days Gone con custodia Steelbook (esclusiva Amazon.it) a 24,99 euro. Ancora più conveniente Marvel's Spider-Man, proposto a soli 19,99 euro in versione standard.

Giochi PS4 offerte

Continuate a seguirci perchènon sono finite e coinvolgono anche i giochi della collana PlayStation Hits e hardware come il visore PlayStation VR e le cuffie wireless Gold, nel corso della giornata di oggi pubblicheremo tutte le promozioni attive su Amazon e presso i principali rivenditori fisici italiani.Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che sempre su Amazon potete preordinare Ghost of Tsushima a prezzo scontato in una versione esclusiva che include copertina reversibile, mini colonna sonora in formato digitale, avatar e tema dinamico.