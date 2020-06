Giochi PS4: partiti gli sconti di metà anno e la nuova offerta della settimana!

Con l'avvicinarsi del tramonto del mese di giugno, gli utenti PlayStation 4 possono approfittare delle nuove Offerte di metà anno di PlayStation Store, pronte a coinvolgere un vasto e interessante assortimento di titoli.

Tra i giochi inclusi nell'iniziativa troviamo produzioni afferenti a molteplici generi videoludici, spaziando dai racing game a RPG e avventure open-world. Tra i titoli proposti ad un prezzo scontato non possiamo non citare Red Dead Redemption 2, in vendita sullo store PlayStation a 29,74 euro, nella sua Special Edition. In attesa della Stagione 2 di The Witcher, i giocatori amanti dell'avventura e che ancora non si sono cimentati con le ultime peripezie dello Strigo di CD Projekt Red, potrebbero invece prendere in considerazione l'acquisto di The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition, al prezzo di 14,99 euro. In sconto anche Need for Speed: Heat, proposto a 39.99 euro, mentre sul fronte dei titoli sportivi troviamo FIFA 20 a 22,49 euro nella Champions Edition e a 29,99 euro nella Ultimate Edition.



Sony ha inoltre annunciato la nuova Offerta della settimana, che vede protagonista Stranded Deep, al prezzo di 19,99 euro. Il titolo, sviluppato da Beam Team Games, trasporta il giocatore nelle vastità dell'Oceano Pacifico, dove è rimasto bloccato in seguito ad un misterioso incidente aereo. Per riuscire a fuggire, sarà necessario ingegnarsi nell'arte della sopravvivenza.