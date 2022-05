Giochi PS4 e PS5 a meno di 10 euro: le migliori offerte per risparmiare

Siete in cerca di nuovi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 ma non avete grandi budget da investire? Nient paura, ci pensiamo noi segnalandovi una carrellata di giochi PS4 e PS5 in offerta a prezzo scontato, in vendita a meno di dieci euro.

Iniziamo segnalandovi A Way Out a 7.49 euro, Far Cry Primal a 9.89 euro, 7 Days to Die a 6.99 euro e BioShock The Collection a 9.99 euro, ottimo prezzo per la raccolta che include le riedizioni di BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con il DLC Burial at Sea.

Battlefield 1 costa 7.99 euro mentre Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni ha un prezzo di 5.99 euro, da citare anche South Park Il Bastone della Verità a 8,99 euro e Street Fighter V a 7,99 euro. Darksiders Genesis è in offerta a 9.99 euro, Trackmania Turbo costa 8.99 euro, stesso prezzo per La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor, The Division è invece in sconto a 8.99 euro.

Si continua con inFamous First Light a 7.49 euro, Inside a 4.99 euro, PC Building Simulator a 7.19 euro, Dead Rising 2 a 4.99 euro, Watch Dogs a 5.99 euro, Prison Architect a 6.24 euro e Daymare 1998 a 8,74 euro.