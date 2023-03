Giochi per PS4 e PS5 a meno di 2 euro: da Worms WMD a Super Meat Boy Forever

Volete giocare spendendo poco, ma proprio poco, anzi anche meno? In questo caso allora i nostri consigli per gli acquisti vi torneranno molto utili dal momento che su PlayStation Store ci sono tanti giochi in sconto a meno di due euro.

Partiamo con il crudele Super Meat Boy a 1.59 euro o meglio ancora il più recente Super Meat Boy Forever a 1.99 euro, un concentrato di violenza unico per un gioco difficile e frustrante che non concede spazio al minimo errore. Worms W.M.D costa 1.49 euro e se avete degli amici con cui giocarlo è davvero irrinunciabile, da segnalare anche Homefont The Revolution a Murdered Soul Suspect a 1.99 euro l'uno.

Redeemer Enhanced Edition costa 1.49 euro e vi segnaliamo anche il primo Deponia a soli 1,29 euro mentre The Jumping Noodles costa 1,19 euro. Caos a Deponia è in offerta a 1.29 euro, stesso prezzo per Deponia Doomsday e in offerta troviamo anche il controverso Agony a soli 1,99 euro.

Silence costa 1.99 euro in sconto, stesso prezzo per Intruders Hide and Seek mentre AER Memories of Old ha un prezzo di 1,49 euro. Infine I Zombie costa 97 centesimi, 16 Bit Soccer è in sconto a 1.97 euro, Fear Effect Sedna costa 1.99 euro e Flockers è in sconto a 1,49 euro.