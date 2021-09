Giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro sul PlayStation Store, le nuove offerte

Questa settimana è partita la promozione A Tutto Giappone sul PlayStation Store con tante offerte dedicate ai migliori giochi giapponesi per PS4 e PS5. Ma quali sono i giochi imperdibili in vendita a meno di 20 euro? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 a 9.99 euro, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Monster Hunter World a 14.99 euro e l'uno e Katamari Damacy ReRoll a 9,89 euro. Si continua con Gravity Rush Remastered a 14.99 euro, Mega Man X Legacy Collection a 9.99 euro e Star Ocean The Last Hope Remaster a 10,49 euro mentre Star Ocean First Departure R costa 10,49 euro.

Le offerte non finiscono qui e continuiamo con Mega Man X Legacy Collection 2 a 9.99 euro, Guilty Gear XrD Revelator a 7.99 euro, Omega Quintet a 7.99 euro, Rad Rodgers a 7.99 euro, Romancing SaGa 2 a 9.99 euro e SaGa Scarlet Grace Ambitions a 11,99 euro.

E ancora, Monster of the Deep Final Fantasy XV per PlayStation VR costa 14.99 euro, Root Letter Last Answer è in offerta a 13.49 euro, Raing Loop costa 14.99 euro e BlazBlue Chronophantasma Extend costa 11,99 euro. In chiusura segnaliamo Onechanbara Z2 Chaos a 6,24 euro. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.