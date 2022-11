Giochi PS4 e PS5 2022: tutte le esclusive PlayStation da Bloodborne a God of War Ragnarok

Sono tante le esclusive uscite nei quasi dieci anni di vita di PlayStation 4 e anche PS5 sembra difendersi bene con un buon numero di titoli esclusivi già disponibili e altri in arrivo nel 2023. Ecco la lista definitiva di tutte le esclusive Sony per PS4 e PS5.

Giochi esclusivi PS4

Alienation

Astro Bot Rescue Mission

Blood & Truth

Bloodborne

Bound

Bravo Team

Concrete Genie

Cyber Danganronpa VR The Class Trial

Déraciné

Drawn to Death

Dreams

Driveclub

Everybody's Golf

Farpoint

Fat Princess Adventures

Firewall Zero Hour

Fist of the North Star Lost Paradise

Gran Turismo Sport

Gran Turismo 7 (compralo su Amazon)

God of War Ragnarok

Gravity Rush 2

Hardware Rivals

Hidden Agenda

Horizon Forbidden West

The Idolmaster Platinum Stars

Infamous First Light

Infamous Second Son

The Inpatient

Iron Man VR

Killzone Shadow Fall

Knack

Knack II

The Last Guardian

The Last of Us Part 2 (compralo su Amazon)

Matterfall

MediEvi

MLB The Show 17

MLB The Show 18

MLB The Show 19

MLB The Show 20

Monster of the Deep Final Fantasy XV

The Order 1886

P.T.

The Playroom

PlayStation VR Worlds

Ratchet & Clank

RIGS Mechanized Combat League

Sakura Wars

Shadow of the Beast

Shadow of the Colossus

Tearaway Unfolded

Ghost of Tsushima Director's Cut (compralo su Amazon)

The Tomorrow Children

Uncharted The Nathan Drake Collection

Until Dawn

Until Dawn Rush of Blood

Wipeout Omega Collection

The Witch and the Hundred Knight 2

Esclusive PS5

Returnal

Ratchet & Clank Rift Apart

Ghost of Tsushima Director's Cut

Demon's Souls (offerta Amazon)

God of War Ragnarok (compralo su Amazon)

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West (compralo su Amazon)

Forspoken

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Wolverine

Horizon Call of the Mountain

La lista include sia giochi first party sia giochi di terze parti disponibili esclusivamente sulle console di casa PlayStation 5, nell'elenco non sono presenti invece quei giochi disponibili o in arrivo anche su PC come The Last of Us Parte 1 , solamente per citarne alcuni.

La lista delle esclusive PlayStation 5 comprende invece anche quei giochi cross-gen disponibili su entrambe le console Sony come God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, oltre a giochi in uscita nel 2023 come Forspoken e Final Fantasy XVI.