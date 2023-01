Giochi PS4 e PS5 a meno di 3 euro, le nuove offerte del PlayStation Store

Continuano i saldi di gennaio su PlayStation Store e per l'occasione vi segnaliamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita ad un prezzo davvero contenuto, meno di tre euro. In questa fascia di prezzo si trovano spesso indie più che discreti e giochi AAA e AA datati ma ancora validi.

Qualche esempio? Need for Speed Payback a 2.99 euro o Among Us allo stesso prezzo, da segnalare anche Goat Simulator a 1.99 euro, Skullgirls 2nd Encore a 2.49 euro, Darkest Dungeon a 2.19 euro e Saints Row 4 Re-Elected a 2.99 euro.

Si continua con Anthem a 2.09 euro, Oddworld Abe's Odyssey a 2.99 euro, Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour a 1.99 euro, Mirror's Edge Catalyst a 1.99 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 2.99 euro, WRC World Rally Championship 7 a 1.99 euro, Arcade Game Series Galaga a 1.99 euro, Metro 2033 Redux a 2.99 euro, Cat Quest 2 a 2.99 euro, Saints Row Gat Out of Hell a 2.99 euro e WRC 5 eSports Edition a soli 99 centesimi.

In chiusura segnaliamo Gravel a 2.99 euro, The King of Fighters Collection The Orochi Saga a 2.99 euro, The Suicide of Rachel Foster a 2.99 euro e infine Cat Quest a 2,59 euro.