Giochi PS4 e PS5 a meno di 4 euro, super offerte di inizio estate

Vi abbiamo già proposto una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di 5 euro ma questa volta vogliamo abbassare ulteriormente il budget a disposizione per gli acquisti fermandoci ad un tetto massimo di 3,99 euro. Come dite? Si comprano solo giochi da smartphone e indie di ultima fascia a questo prezzo? Siamo pronti a smentirvi!

Iniziamo con Dead Island Definitive Edition a 2.99 euro, Payday 2 CrimeWave Edition a 3.99 euro, Dishonored 2 a 3.99 euro e Dead Island Riptide Definitive Edition a 2,99 euro. Broforce costa 2.99 euro così come WRC 8 FIA World Rally Championship e l'immortale Thief di Square Enix.

Saints Row 4 Re-Elected è in offerta a 3.99 euro, stesso prezzo per RIDE 2 di Milestone, vi segnaliamo anche Spike Volleyball a 3.99 euro, Worms Rumble costa solo 3.74 euro e vi segnaliamo anche Saints Row Gat Out of Hell a 2.99 euro, Bee Simulator a 3.99 euro, V-Rally 4 a 2.99 euro, Homefront The Revolution a 1.99 euro, Murdered Soul Suspect a 1.99 euro e How to Survive 2 a 2,99 euro.

In chiusura, Bridge Constructor Portal a 1.49 euro, Valkyria Revolution a 3.99 euro, Snake Pass a 2.99 euro e Wonder Boy Returns Remix a 3,99 euro.