Giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro: Deus Ex, Sleeping Dogs, Titanfall 2, Dead Island

Vi segnaliamo spesso i migliori giochi a meno di cinque euro su PlayStation Store e non potevamo lasciarci sfuggire questa occasione dal momento la selezione della settimana è davvero molto ricca e include anche giochi AAA e AA piuttosto popolari e di buona caratura, da recuperare assolutamente a prezzo ridotto.

Qualche esempio? Star Wars Battlefront 2 costa 4.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition costa 4.49 euro mentre Need for Speed e Unravel di Electronic Arts sono in offerta a 4,99 euro l'uno. Per Dead Island Definitive Edition e Titanfall 2 bastano 3.99 euro, Dead Island Definitive Collection (include anche Riptide) costa 4.49 euro, Five Nights at Freddy's Sister Location è in offerta a 3,99 euro.

Super sconti anche per Erica e XCOM 2 a 4.99 euro l'uno, Darksiders II Deathinitive Edition costa 4.49 euro così come Deus Ex Mankind Divided, Tennis World Tour è in sconto a 3.99 euro e allo stesso prezzo potete acquistare Darksiders Warmastered Edition mentre a 4.99 euro trovate Zombie Army Trilogy.

Volete spendere meno? Peggle 2 e OnRush costano 1.99 euro, Project CARS è in sconto a 3.74 euro, Don't Starve Console Edition è in sconto a 3.49 euro, infine vi segnaliamo Disc Jam a 2.99 euro e Hotline Miami a 2,49 euro.