Giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro: tante offerte con i Saldi di Gennaio

Con l'inaugurazione dei Saldi di Gennaio del PlayStation Store, vi è un'ampia selezione di titoli in offerta su PlayStation 4 e PlayStation 5, anche con un budget di meno di 5 euro.

Ad esempio, grazie alle promozioni, è possibile aggiungere alla propria collezione titoli quali Unravel Two, Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered o Slime Rancher. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei giochi in sconto su PlayStation Store a prezzo davvero contenuto.

Giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro

Unravel Two : a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered : a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

: a 3,99 euro, con uno sconto del 90%; Slime Rancher : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Ark: Survival Evolved : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Plants vs Zombies: La Battaglia di Neighborville : a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

: a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%; Golf with Your Friends : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Dishonored 2 : a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Worms: Battlegrounds : a 4,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 4,99 euro, con uno sconto dell'80%; What Remains of Edith Finch : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Wolfenstein: Youngblood : a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Cat Quest II : a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 2,99 euro, con uno sconto dell'80%; Grim Fandango Remastered: a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

In aggiunta, segnaliamo che sono disponibili anche molti giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro, sempre grazie ai Saldi di Gennaio di PlayStation Store.