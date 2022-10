Giochi PS4 e PS5 a meno di 6 euro, da Dishonored 2 a Yakuza Kiwami

Questa settimana PlayStation Store propone una valanga di sconti sui migliori giochi PS4 e PS5, noi come di consueto siamo andati a scavare tra le offerte più economiche scoprendo tantissimi titoli AAA e AA in sconto a meno di 6 euro.

Qualche esempio? Sleeping Dogs Definitive Edition a 4.49 euro, Dishonored Definitive Edition a 4.99 euro, Dishonored 2 a 3.99 euro, Yakuza Kiwami 2 a 4.99 euro, Yakuza Kiwami a 4.99 euro, The Technomancer a 1.99 euro e il divertente party game multiplayer Overcooked! Gourmet Edition a 4,99 euro.

E ancora, Fear Effect Sedna a 1.99 euro, Injustice Gods Among Us Ultimate Edition a 5.99 euro, Outbreak Endless Nightmare a 5.99 euro, Söldner-X 2 Final Prototype Definitive Edition a 3.99 euro (edizione standard in sconto a 2.99 euro), Beat Souls a 5.99 euro, Void Gore a 2.99 euro e Project Starship X a 3,99 euro.

Tra tanti indie ci sono anche giochi AAA, AA, remake, remaster e edizioni Ultimate/GOTY ricche di contenuti aggiuntivi, pensiamo ad esempio a Dishonored Definitive Edition, Sleeping Dogs Definitive Edition o anche solo a Dishonored 2 in versione standard a 3.99 euro, prezzo sicuramente interessante per il gioco Bethesda e Arkane. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.