Giochi PS4 e PS5: calano le vendite software, abbonati Plus e mercato digitale in crescita

Sony ha annunciato i dati di vendita di PS4 e PS5 al 31 dicembre 2021, la compagnia ha anche rivelato i dati di vendita del software PlayStation e il numero aggiornato degli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, gli utenti iscritti al 31 dicembre 2021 sono 48 milioni, ovvero 600.000 in più rispetto ai 47.4 milioni registrati al 31 dicembre 2020. Calano le vendite dei giochi per le console PlayStation, in totale nel trimestre che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2021 sono stati venduti 92.7 milioni di videogiochi, in calo di 11.5 milioni rispetto ai 104.2 milioni di giochi venduti dal primo ottobre al 31 dicembre 2020.

I giochi first party prodotti e pubblicati da Sony Interactive Entertainment hanno raggiunto vendite per 11.3 milioni nel trimestre indicato, numero in calo rispetto ai 19 milioni di giochi first party venduti nel periodo ottobre/dicembre 2020, c'è a dire che la lineup PlayStation Studios per la scorsa stagione natalizia non è stata particolarmente ricca di novità e questo può aver inciso sul calo.

Il mercato digitale è cresciuto di quasi dieci punti percentuale su base annua, le vendite su PlayStation Store rappresentano il 62% del totale rispetto al 53% dello stesso trimestre del 2020.