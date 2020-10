Giochi PS4 su PS5: compare un messaggio sul PlayStation Store

Navigando sul PlayStation Store alla ricerca di giochi in offerta da segnalarvi ci siamo imbattuti in un avviso legato alla compatibilità dei giochi PS4 con PlayStation 5, presente in tutte le pagine del negozio digitale di Sony.

Nello specifico sono due i messaggi in cui ci siamo imbattuti, piuttosto simili tra loro:

"Quando giochi su PS5, questo gioco potrebbe presentare errori o comportamenti inattesi e alcune funzioni disponibili su PS4 potrebbero non risultare disponibili. Per giocare a questo gioco su PS5, è possibile che tu debba aggiornare il software di sistema alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina PlayStation.com/bc."

"Per giocare a questo gioco su PS5, è possibile che tu debba aggiornare il software di sistema alla versione più recente. Anche se questo gioco è utilizzabile su PS5, alcune funzioni disponibili su PS4 potrebbero non risultare disponibili. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina PlayStation.com/bc."

Gli avvisi in questione sono visibili non solo nelle pagine di giochi più datati ma anche in quelle di titoli più recenti e usciti quest'anno, come SnowRunner o Resident Evil 3, solamente per citarne due. Questo non vuol dire ovviamente che i giochi PS4 presenteranno necessariamente su PlayStation 5, si tratta solamente di avvisi legali per avvertire i consumatori nel pieno rispetto delle leggi vigenti.



Ricordiamo che a fine ottobre Sony lancerà il nuovo PlayStation Store rinnovato nell'aspetto e nelle funzionalità, con la rimozione delle wishlist e l'impossibilità di acquistare da web contenuti per PS3, PSP e PlayStation Vita.