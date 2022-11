Giochi PS4 e PS5 a meno di due euro: DOOM 64, Homefront The Revolution e altre sorprese

Ormai lo sapete, a noi piace giocare spendendo poco e spesso andiamo alla ricerca delle migliori offerte degli store digitali. In questo grigio giovedì di metà novembre potevamo farci sfuggire l'occasione di segnalarvi una selezione di giochi per PS4 e PS5 a meno di due euro? Ovviamente no.

E' chiaro, con una cifra così irrisoria non si può comprare molto e sopratutto non possiamo aspettarci giochi recenti ma scavando bene è possibile trovare discreti giochi AAA e AA datati ma ancora potenzialmente interessanti. Qualche nome?

Homefront The Revolution costa 1.99 euro, Valentino Rossi The Game è in offerta a 1.49 euro, Arcade Game Series Pac-Man costa 1.99 euro mentre MXGP 2 The Official Motocross Videogame è in sconto a 1,49 euro. Si continua con l'originale DOOM a 1.99 euro, My Name is Mayo 2 a 95 centesimi, DOOM 2 Classic a 1.99 euro e DOOM 64 a 1,64 euro mentre Hard West Ultimate Edition è in offerta a 1,99 euro.

Anche Kursk, Beast Quest e MXGP 2 The Official Motocross Videogame Special Edition costano 1,99 euro l'uno così come Rise Eterna e Red Wings Aces of Sky. Arcade Game Series Galaga ha un prezzo scontato di 1,99 euro e chiudiamo con Goetia e Violett a 99 centesimi l'uno.