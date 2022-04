Giochi PS4 e PS5 a meno di due euro: c'è anche Murdered Soul Suspect

Le offerte di primavera del PlayStation Store proseguiranno fino alla fine di aprile e noi come di consueto continuiamo a guidarvi nella scelta dei migliori giochi in sconto da comprare assolutamente, questa volta con un budget ridottissimo... meno di due euro!

Lo sappiamo cosa pensate, per meno di due euro è possibile comprare solamente giochi indie o conversioni di giochi mobile dallo scarso appeal. In realtà non è così e in questa fascia di prezzo si trovano anche giochi AAA e AA, ovviamente non recenti ma comunque ancora interessanti.

Qualche esempio? Murdered Soul Suspect a 1.99 euro, il controverso Agony allo stesso prezzo e Gun Crazy a 1,49 euro. Sempre a 1.99 euro troviamo anche Beast Quest, Road Rage e Skatemasta Techo. Sicuramente consigliabile anche Outlast Second Contact a 1,49 euro e allo stesso prezzo anche Lichdom Battlemage. Se volete alzare leggermente il budget vi suggeriamo anche di dare uno sguardo al nostro speciale dedicato ai migliori giochi in sconto a meno di cinque euro su PlayStation Store tra cui Mega Man Legacy Collection, Dead Rising, Unravel Two e Metro Redux.

Gli sconti di primavera del PlayStation Store proseguono per tutto il mese di aprile, torneremo a consigliarvi altri giochi PS4 e PS5 da comprare prima della fine delle offerte.