Giochi PS4 e PS5 a meno di due euro, nuove offerte del PlayStation Store

Continuano le offerte roventi del PlayStation Store, in questa occasione vi proponiamo una selezione di giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di due euro l'uno, una fascia di prezzo particolarmente economica che offre principalmente giochi indipendenti e qualche AAA e AA datato ma ancora valido.

Qualche esempio? Murdered Soul Suspect a 1.99 euro, Peggle 2 a 1.99 euro, My Name is Mayo 2 a 95 centesimi, Road Rage a 1.99 euro, Slender The Arrival a 1.49 euro, Beast Quest a 1.99 euro, My Name is Mayo a 95 centesimi, Xposed Reloaded a 1.49 euro e Beautiful Desolation a 1,99 euro.

Pumped BMX+ costa 1.99 euro, Night Detective Decrepit Manor costa 1.49 euro mentre 36 Fragments of Midnight è in offerta a 89 centesimi. Manuel Samuel costa 99 centesimi, Suicide Guy costa 1,84 euro e segnaliamo anche 101 Ways to Die a 99 centesimi.

Red Wings Aces of the Sky costa 1.99 euro, il platform 2D Kid Tripp costa 79 centesimi mentre Chariot è in offerta a 1.49 euro, stesso prezzo per Action Henk, Lone Survivor The Director's Cut costa 99 centesimi mentre Virginia ha un prezzo di 1,99 euro. Thomas Was Alone è in offerta a 79 centesimi, The Swindle costa 1.49 euro e infine vi segnaliamo Stealth Inc Ultimate Edition a 1,29 euro.