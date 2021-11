Giochi PS4 e PS5 a meno di due euro: da Virginia a DOOM

Ormai lo sapete, a noi piace giocare (anche) spendendo poco e in tal senso le offerte di fine anno del PlayStation Store ci danno una mano, proponendo una selezione di giochi per le console Sony in vendita a prezzi ridotti... e ci sono anche giochi in sconto a meno di due euro.

Ovviamente è impossibile aspettarsi per questo prezzo giochi AAA e produzioni recenti, scavando bene però possiamo trovare giochi Tripla A, Doppia A e indie datati ma ancora validi in vendita al prezzo di due caffè. Qualche esempio? DOOM, DOOM 2 Hell on Earth e DOOM 64 sono in vendita a 1.49 euro l'uno, stesso prezzo per Tetra's Escape e Thunder Paw. MetaGal, Duck Souls + e Midnight Deluxe costano 1.99 euro l'uno, così come Milo's Quest e Mochi Mochi Boy, solamente per fare alcuni esempi.

Bear With Me The Lost Robots costa 99 centesimi, Attack of Toy Tanks ha un prezzo di 1.74 euro mentre Daggerhood costa 1,99 euro, stesso prezzo per Virginia Il Gioco. Anche The Technomancer è in offerta a 1.99 euro, manca invece il trittico Square Enix composto da Tomb Raider Definitive Edition, Murdered Soul Suspect e Thief, spesso venduti a 1.99 euro mentre in questo caso ancora a prezzo pieno (19.99 euro l'uno).