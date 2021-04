Giochi PS4 e PS5: esclusive Sony in sconto su Amazon a 19.99 euro

Nuova ondata di offerte PlayStation su Amazon.it dove troviamo una selezione di esclusive PlayStation in sconto al prezzo di 19.99 euro l'una solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

I giochi in offerta non sono tantissimi ma tra questi troviamo titoli di assoluto spessore come Days Gone (gratis su PlayStation Plus ad aprile, ma chiunque preferisca l'edizione fisica può acquistarla a poco meno di 20 euro), Death Stranding di Hideo Kojima e Marvel's Spider-Man, tutti compatibili con PS4, PS4 PRO e PlayStation 5.

Sconti PlayStation su Amazon

Da segnalare anche Detroit Become Human e Dreams allo stesso prezzo, il più basso mai visto per quanto riguarda l'editor di Media Molecule. Una bella occasione per ampliare la propria libreria software con le migliori esclusive del catalogo PlayStation in vendita a prezzo ridotto. In tutti i casi i prezzi riguardano le versioni standard dei giochi, senza DLC o contenuti bonus di alcun tipo.

Come detto in apertura, le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che i titoli tornino ad essere venduti a prezzo pieno.