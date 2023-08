Giochi PS4 e PS5 in forte sconto su PlayStation Store: partono le Offerte di Agosto!

Dopo aver aperto una finestra sugli universi interattivi di PS5 nello spot con Kratos, Aloy, Avatar e Spider-Man, Sony lancia ufficialmente le Offerte di Agosto su PlayStation Store, una promozione che coinvolge una vasta gamma di videogiochi PS4 e PlayStation.

La nuova tornata di sconti organizzata dai curatori del negozio digitale del team PlayStation abbraccia i generi più disparati e coinvolge moltissime serie, dalle produzioni tripla A multipiattaforma ai kolossal first party dei PlayStation Studios, passando per i titoli indipendenti.

Basta scorrere lo sterminato elenco stilato dai ragazzi del PlayStation Blog per farsi un'idea della portata di questa nuova tornata promozionale. Da qui a fine agosto, tutti coloro che desiderano arricchire la propria ludoteca digitale risparmiando sull'acquisto dei videogiochi più importanti e delle 'gemme nascoste' del PS Store possono acquistare a prezzo scontato titoli come Wo Long: Fallen Dynasty Standard Edition (-30% sul prezzo di listino abituale), Dead Island 2 Gold Edition (-30%) e F1 2023 Standard Edition (-40%).

Di particolare interesse sono poi le offerte legate a No Man's Sky (-50%), Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition (-70%), UFC 4 (-81%), Assassin's Creed Valhalla (-75%) e Dying Light 2 Deluxe Edition (-45%). Le Offerte di Agosto su PlayStation Store sono già attive e lo saranno fino alle ore 23:59 italiane di mercoledì 30 agosto.

