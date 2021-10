Giochi PS4 e PS5: le migliori offerte a meno di 10 euro

Si avvicina il fine settimana e non possiamo non consigliarvi le migliori offerte del weekend sul PlayStation Store, questa volta puntando su una selezione di giochi PS4 e PS5 in vendita a meno di dieci euro l'uno. E ci sono anche titoli molto, molto famosi...

Iniziamo con Red Dead Online a 9.99 euro e continuiamo con Batman Arkham VR a 7.99 euro, Dead Island Definitive Edition costa 4.99 euro, stesso prezzo per Darksiders Warmastered Edition, The Disney Afternoon Collection e Castlevania Anniversary Collection.

Per Metro Last Light Redux e Homefront The Revolution bastano 3.99 euro, stesso prezzo per Final Fantasy XV Multiplayer Comrades e How To Survive Storm Warning Edition. The Last Remnant costa 9.99 euro, Umbrella Corps Deluxe Edition 4.49 euro e Slime Rancher 5,99 euro.

E ancora, Little Nightmares e Metal Gear Solid V The Definitive Experience e Celeste a 4.99 euro l'uno, What Remains of Edit Finch costa 5.99 euro e vi segnaliamo anche Mirror's Edge Catalyst a 3.99 euro. Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5 sono in offerta a 9.99 euro, in sconto anche Nex Machina di Housemarque (4.99 euro), Cat Quest (2.59 euro) e infine Sea of Solitude a 6,99 euro e Sayonara Wild Hearts a 7,19 euro.