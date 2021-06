Giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di 15 euro sul PlayStation Store

Non solo Doppi Sconti per gli abbonati PlayStation Store e la nuova offerta della settimana, sul PlayStation Store arriva anche una nuova promozione dedicata ai giochi in formato digitale in vendita a meno di 15 euro.

Sono tante le proposte del PlayStation Store con giochi per PS4, PS5 e PSVR in vendita a meno di 15 euro: citiamo solo a titolo di esempio LEGO Marvel's Avengers a 13.99 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 5.99 euro, WWE 2K20 a 13.99 euro, Serious Sam Collection a 14.99 euro, The Last Guardian a 13.99 euro, LEGO The Hobbit a 14,79 euro e Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition a 3,99 euro.

E ancora, Cat Quest 2 a 8.99 euro, Sword Art Online Fatal Bullet a 7.19 euro, Gun Club VR a 6.24 euro, We Happy Few a 10.49 euro, Scribblenauts Mega Pack a 7.49 euro, PixARK a 13.99 euro, Jak & Daxter The Precursor Legacy a 7.49 euro e Nidhogg a 5,99 euro. Questo è in realtà solamente un breve elenco, per la lista completa vi rimandiamo al PlayStation Store e ricordatevi che su molti titoli potrete raddoppiare lo sconto se siete abbonati al servizio PlayStation Plus. Niente male, vero?