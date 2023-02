Giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di 5 euro: i migliori sconti su PlayStation Store

Oltre all'iniziativa PlayStation Indies, con tanti giochi Indie in sconto su PlayStation Store, il negozio digitale Sony propone riduzioni di prezzo su di un'ampia selezione di titoli per PS4 e PS5.

All'appello non mancano produzioni da recuperare in grande sconto, con un budget inferiore ai 5 euro. Da Unravel Two a Lords of the Fallen, le occasioni di risparmio non mancano: di seguito, vi segnaliamo alcune delle promozioni più interessanti al momento attive su PlayStation Store.

Giochi PS4 e PS5 a meno di 5 euro

Unravel Two : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Amnesia: Collection : proposto a 2,84 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 2,84 euro, con uno sconto del 90%; Totally Reliable Delivery Service : proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%; Lords of the Fallen (2014): proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

(2014): proposto a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered : proposto a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 3,99 euro, con uno sconto del 90%; The Last Campfire : proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%; Destroy All Humans! 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Day of the Tentacle: Remastered : proposto a 3,74 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 3,74 euro, con uno sconto del 75%; Grim Fandando Remastered : proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 4,49 euro, con uno sconto del 70%; Hotline Miami: Collection: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Le nuove offerte resteranno attive su PlayStation Store sino al prossimo 16 febbraio 2023. Ricordiamo inoltre che è attiva la nuova Offerta della Settimana per PS4 e PS5.