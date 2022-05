Giochi PS4 e PS5 in offerta su eBay per gli eDays: sconti fino al 15%

Continuano gli sconti di eBay nell'ambito degli eDays di cui abbiamo parlato ieri e che propongono anche offerte su Nintendo Switch ed Xbox Series S. Protagonisti del volantino del marketplace però sono anche i videogiochi per PS4 e PS5.

Nello specifico, è possibile utilizzare il coupon "MENO15EDAYS" anche su un'ampia gamma di videogiochi, di seguito la lista:

Come avvenuto anche in altre circostanze, nella scheda prodotto vengono mostrati prezzi diversi ma inserendo il codice indicato poco sopra - ovviamente senza le virgolette - il sistema provvederà a stornare il 15% corrispondente.

Ovviamente tutti i prodotti in questione sono venduti da venditori top con oltre il 99% di feedback positivi, e beneficiano della garanzia utente eBay con tutti i vantaggi su resi ed altro. Come sempre però consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto alcuni di questi prodotti sono indicati come "disponibilità limitata" nelle schede: è il caso di GTA 5 per cui sono state vendute 679 unità nel giro di poche ore.

Si tratta senza dubbio di ottime occasioni per portare a casa prodotti videoludici più o meno recenti.