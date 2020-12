Giochi PS4 e PS5 in offerta: al via anche in Italia gli sconti di gennaio!

Dopo il leak sugli sconti di gennaio del PlayStation Store emerso nelle prime ore della mattinata, i saldi sono ora disponibili anche in Italia e proseguiranno fino al 9 gennaio con tantissimi giochi PS4 e PS5 in offerta e sconti su DLC, espansioni e Season Pass.

Tra i tanti (gli articoli in promozione sono davvero centinaia) segnaliamo Watch Dogs Legion Gold Edition per PS4 e PS5 a 74.99 euro, Assassin's Creed Valhalla Gold Edition a 79.99 euro, Marvel's Avengers Edizione Deluxe a 44.99 euro, Yakuza Like A Dragon Hero Edition a 48.99 euro, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 38.49 euro, Godfall a 59.99 euro, The Last Of Us Parte 2 Digital Deluxe a 49.59 euro e ancora FIFA 21 Beckham Edition a 34.29 euro, Destiny 2 Oltre La Luce Edizione Deluxe a 59.49 euro, DOOM Eternal Edizione Deluxe a 32.99 euro e eFootball PES 2021 Season Update Juventus Edition a 17,49 euro.

Avete tempo fino al 9 gennaio 2021 per acquistare i vostri giochi preferiti a prezzo scontato, nei prossimi giorni pubblicheremo i nostri consueti consigli per gli acquisti con suggerimenti sui migliori videogiochi per PS4 e PS5 in offerta, fateci sapere nello spazio commenti qui sotto se avete già deciso cosa comprare oppure no.