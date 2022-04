Giochi PS4 e PS5 in offerta: al via gli Sconti di Primavera con Miles Morales e God of War

Sono ufficialmente iniziati gli Sconti di Primavera PlayStation, un'iniziativa promozionale che coinvolge diversi titoli della collana PlayStation Hits ed esclusive PS4 e PS5 con offerte da fruire presso i siti di ecommerce, le catene commerciali e i negozi di elettronica più importanti.

La nuova tornata di saldi inaugurata dai curatori del PS Blog elenca tutti gli store che parteciperanno agli Sconti di Primavera e cita le maggiori opportunità di risparmio offerte ai possessori di PS4 e PlayStation 5.

Recandosi presso i negozi e accedendo ai siti di ecommerce che aderiscono agli Sconti di Primavera PlayStation è possibile acquistare a prezzo scontato l'avventura sci-fi Ratchet & Clank Rift Apart. I patiti di soulslike potranno cogliere questa opportunità per immergersi nelle atmosfere di Boletaria risparmiando sull'acquisto del Remake di Demon’s Souls.

I fan di avventure supereroiche saranno poi felici di sapere che nella nuova infornata di offerte targate Sony PlayStation troviamo anche l'esperienza free roaming di Marvel's Spider-Man Miles Morales e il kolossal action God of War.

In calce alla notizia trovate la scheda aperta dal PS Blog per segnalare tutte le offerte in corso presso i negozi che partecipano a questa tornata di sconti primaverili, ossia Euronics, Mediaworld, Unieuro, GameStop e Amazon Italia. Le offerte degli Sconti di Primavera PlayStation sono già attive da oggi, lunedì 11 aprile, e lo rimarranno (salvo esaurimento scorte per i singoli giochi in promozione) fino al 24 aprile.