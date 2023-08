Giochi PS4 e PS5 in offerta: tanti titoli a meno di 20 euro su PlayStation Store

Accanto alla nuova Offerta della Settimana su PlayStation Store, il negozio digitale Sony riserva agli utenti anche tante promozioni con giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro.

Tra questi trovano spazio grandi AAA e gemme Indie, da Cult of the Lamb a Detroit: Become Human, passando per Kingdom Come: Deliverance e Borderlands 3. Di seguito, vi segnaliamo dunque alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili sullo store PlayStation 4 e PlayStation 5.

Giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro

Far Cry 5 : scontato dell'85%, a 10,49 euro;

: scontato dell'85%, a 10,49 euro; Diablo II: Resurrected : scontato del 67%, a 13,19 euro;

: scontato del 67%, a 13,19 euro; Spyro: Reignited Trilogy : scontato del 65%, a 13,99 euro;

: scontato del 65%, a 13,99 euro; Mad Max : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Kingdom Come: Deliverance : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Borderlands 3: Next Level Edition PS4 & PS5 : scontato dell'85%, a 11,24 euro;

: scontato dell'85%, a 11,24 euro; Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition : scontato del 75%, a 9,99 euro;

: scontato del 75%, a 9,99 euro; Unpacking : scontato del 40%, a 11,99 euro;

: scontato del 40%, a 11,99 euro; Crash Team Racing Nitro-Fueled : scontato del 65%, a 13,99 euro;

: scontato del 65%, a 13,99 euro; Cult of the Lamb: Cultist Edition : scontato del 35%, a 19,49 euro;

: scontato del 35%, a 19,49 euro; Detroit: Become Human : scontato del 50%, a 14,99 euro;

: scontato del 50%, a 14,99 euro; Marvel's Spider-Man: La città che non dorme mai DLC: scontato del 50%, a 9,99 euro;

I nuovi sconti resteranno attivi su PlayStation Store sino al prossimo 31 agosto 2023. Ricordiamo inoltre che hanno da poco preso il via anche le Offerte di Agosto sui giochi PS4 e PS5.

