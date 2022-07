Giochi PS4 e PS5 su PC: Sony tira dritto e assume talenti per 'espandere l'esperienza PC'

Nella nuova tornata di assunzioni pianificata da Sony Interactive Entertainment, il colosso tecnologico giapponese non nasconde la propria intenzione di espandere l'esperienza PlayStation su PC attraverso il lancio di ulteriori porting PC di giochi PS4 e PlayStation 5.

Precedentemente conosciuta come PlayStation Mobile, la nuova divisione di PlayStation PC si prepara ad accogliere tanti talenti ed esperti del settore desiderosi, appunto, di espandere ulteriormente l'ecosistema videoludico di Sony in ambiente PC.

Tra le ultime posizioni lavorative aperte da SIE, ad esempio, troviamo quella per il ruolo di Direttore del Product Management per la PlayStation PC Gaming Experience, un nuovo dipartimento degli studi di PS San Diego. Sia in questo che in altri casi, i candidati ideali devono avere una "profonda comprensione dell'industria dei videogiochi, in particolar modo delle esigenze degli appassionati di giochi PC, cross-play e Cloud/Mobile".

Vengono inoltre rimarcate le competenze sulle capacità comunicative e le forti abilità interpersonali che i candidati dovranno dimostrare in sede di colloquio, due aspetti che ben si sposano con le attività svolte da chi, come Sony, non ha mai fatto segreto di voler continuare a espandere i PlayStation Studios con nuove acquisizioni, prova ne siano le ultime dichiarazioni condivise a tal proposito dal massimo esponente di SIE, Jim Ryan.