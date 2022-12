Giochi PS4 e PS5 a meno di quattro euro con le nuove offerte di dicembre

Vi avanzano pochi spiccioli nel portafoglio digitale del PlayStation Store e non sapete come utilizzarli? Per questo ci siamo noi e vi suggeriamo una selezione di videogiochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di 4 euro con i saldi di fine anno del PlayStation Store.

Cosa si può comprare con meno di 4 euro su PlayStation Store? Ad esempio UNO, in vendita a 3.99 euro, oppure Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro (include Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Metal Gear Solid V Ground Zeroes e MGO Metal Gear Online) o ancora Need for Speed Payback Deluxe Edition a 3.99 euro e Dead Island Definitive Edition a soli 2,99 euro. E che dire di Darksiders Warmastered Edition a 3,99 euro?

Continuiamo con Titanfall 2 Standard Edition a 2.99 euro, Sniper Elite V2 Remastered a 3,99 euro e Dragon Ball Xenoverse a 3,99 euro. Just Cause 3 costa 2,99 euro e stesso prezzo per Dead Island Riptide Definitive Edition. Five Nights at Freddy's è in sconto a 3.99 euro e anche il pacchetto Castlevania Requiem con Symphony of the Night e Rondo of Blood viene venduto allo stesso prezzo.

Lords of the Fallen è in sconto a 3.99 euro, Tales of Zestiria costa 2.99 euro, Thief è in sconto a 2.99 euro, Metro Last Light Redux costa 2.99 euro e Contra Anniversary Collection costa 3,99 euro. Chiudiamo con Murdered Soul Suspect, Styx Master of Shadows e Styx Shards of Darkness a 1,99 euro l'uno.