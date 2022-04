Giochi PS4 e PS5 a meno di quattro euro, nuovi sconti su PlayStation Store

Sono iniziati i saldi di maggio su PlayStation Store con tanti giochi PS4 e PS5 in offerta a prezzo speciale solamente per pochi giorni. Vi abbiamo già segnalato i migliori giochi a meno di cinque euro, adesso vediamo cosa si può comprare abbassando ulteriormente il budget.

Non di tanto in verità, ma nel caso vi avanzino poco meno di quattro euro, è possibile spenderli su PlayStation Store comprando titoli di discreto spessore e non solo produzioni indie o giochi da cellulare, anzi. Che ne dite di UNO a 3.99 euro o Overcooked a 3.99 euro? Stesso prezzo per Dead Island Definitive Edition, Titanfall 2, Five Nights At Freddy's Sister Location e Spike Volleyball.

Darksiders Warmastered Edition costa 3.99 euro, così come Risen 3 Titan Lords Enhanced Edition e Tennis World Tour. Peggle 2 costa 1.99 euro, OnRush di Codemasters è in offerta allo stesso prezzo mentre Project CARS costa 3.74 euro invece di 14,99 euro.

A meno di quattro euro troviamo anche Don't Starve Console Edition (3.49 euro), MXGP The Official Motocross Videogame Compact (99 centesimi), Table Top Racing World Tour (1.49 euro) e MotoGP 15 Compact (99 centesimi) senza dimenticare DiscJam a 2.99 euro, Croc's World a 2.39 euro, RIDE 2 a 3.99 euro, Golf Club Wasteland a 3.99 euro, WRC 6 a 2,24 euro e Hotline Miami a 2,49 euro.