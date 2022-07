Giochi PS4 e PS5 in sconto a meno di 15 euro: le migliori offerte di luglio

Su PlayStation Store sono partiti i saldi di luglio con tanti sconti sui migliori giochi PS4 e PS5, decine di giochi in offerta a prezzo ridotto e noi come di consueto ne abbiamo approfittato per selezionare alcuni titoli degni di nota in vendita a meno di 15 euro.

Iniziamo con The Crew 2 a 9.99 euro, Rayman Legends Definitive Edition a 4.99 euro, Metro Saga Bundle a 14.99 euro, Monopoly Plus a 4.49 euro, Jojo Bizarre Adventure Eyes of Heaven a 9,79 euro, Metal Gear Solid V The Definitive Experience a 3.99 euro e Far Cry 4 a 9,89 euro.

Si continua con Plants vs Zombies Garden Warfare 2 a 4.99 euro, Resident Evil 4 a 7,99 euro e Captain Tsubasa Rise of New Champions a 14,99 euro. E ancora, Little Nightmares a 4.99 euro, FrostPunk Console Edition a 7,49 euro, Yakuza Kiwami 2 a 5.99 euro, stesso prezzo per Yakuza Zero.

Outlast 2 costa 2.99 euro, Lost in Random costa 14.99 euro mentre Yakuza 6 The Song of Life è in sconto a 6.99 euro. Da segnalare anche Alienation a 4.99 euro, Dead Nation Apocalypse Edition a 5.99 euro, Aragami a 2.99 euro, Yakuza Kiwami a 5.99 euro e Devil May Cry 4 Special Edition a 7,49 euro.