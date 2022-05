Giochi PS4 e PS5 in sconto a 4.99 euro, ci sono anche DOOM e Dishonored 2

Su PlayStation Store troviamo tanti giochi in offerta a meno di 10 euro, noi come ormai saprete siamo attenti risparmiatori e siamo andati a controllare quali giochi si possono comprare al prezzo di 4.99 euro e non ci crederete... ci sono dei titoli niente male!

Se il vostro budget è estremamente ridotto, alla modifica cifra di 4.99 euro potete portare a casa una selezione di giochi indie, AA e AAA non recenti ma di assoluto spessore. Qualche nome? DOOM 2016 e Dishonored 2 costano esattamente 4.99 euro, così come Golf with your friends e DOOM 3 VR Edition per PlayStation VR. Anche The Casino Collection costa 4.99 euro, stesso prezzo per Evergate e The Midnight Sanctuary.

Akiba's Beat costa 4.99 uro in offerta mentre se volete spendere meno vi accontentiamo segnalandovi Among Us a 3.19 euro, Five Nights at Freddy's Vol. 1, 2, 3, e 4 a 3.99 euro l'uno, Donut County a 3.89 euro e Gravel di Milestone a 2,99 euro.

E ancora, Worms Rumble Digital Deluxe Edition costa 4.39 euro, Pumped BMX+ è in sconto a 1.99 euro, Mordheim City of the Damned costa 3.99 euro, Serial Cleaner 2.24 euro e chiudiamo con Warhammer End Times Vermintide a 2.99 euro, stesso prezzo per Space Hulk Tactics.