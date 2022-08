Giochi PS4 e PS5 in sconto: aggiunte nuove offerte ai Saldi Estivi del PlayStation Store

A due settimane esatte dall'inizio dei Saldi Estivi su PlayStation Store, Sony ci informa di aver aggiunto tantissime promozioni al già ricco catalogo di videogiochi, edizioni speciali, espansioni e pacchetti aggiuntivi in forte sconto sul negozio digitale di PS4 e PlayStation 5.

La grande promozione lanciata a fine luglio da SIE, quindi, prosegue per accogliere tanti altri videogiochi in forte sconto per PS4 e PlayStation 5. Nel lungo elenco dei titoli attualmente in offerta sulle pagine del negozio digitale di Sony troviamo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, God of War, Grand Theft Auto V e The Quarry.

Tra le promozioni più ghiotte, ci è poi impossibile non segnalarvi le offerte su Ratchet & Clank Rift Apart, Sifu, Kena Bridge of Spirits, It Takes Two, Ghostwire Tokyo e Call of Duty Vanguard. Eccovi alcune delle promozioni attive su PlayStation Store:

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker Deluxe Edition a 52,49 €

WWE 2K22 per PS5 a 44,99 €

Call of Duty: Vanguard - Bundle cross-gen a €39,99 €

God of War a 9,99 €

STAR WARS Jedi: Fallen Order a 9,99 €

Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69 €

The Quarry per PS4 46,89 €

The Quarry per PS5 a 50,24 €

Red Dead Redemption 2 a 23,99 €

It Takes Two a 19,99 €

FAR CRY 6 – Standard Edition a 27,99 €

Ratchet & Clank: Rift Apart a 49,59 €

Sifu a 31,99 €

Ghostwire: Tokyo a 34,99 €

TEKKEN 7 a 7,49 €

Batman: Arkham Collection a 17,99 €

UFC 4 a 13,29 €

Kena: Bridge of Spirits a 23,99 €

Rust Console Edition a 37,49 €

Need for Speed Heat Deluxe Edition a 15,99 €

Call of Duty: Black Ops Cold War - Bundle Cross-gen a 37,49 €

UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri a 29,99 €

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint a 13,99 €

I Saldi Estivi di PlayStation Store si concluderanno ufficialmente il prossimo mercoledì 17 agosto. In calce alla notizia trovate il link al PS Store con l'elenco completo dei videogiochi, delle espansioni e delle edizioni speciali attualmente in offerta su PS4 e PlayStation 5.